Назван объем торговли между Ираном и странами ШОС

БАКУ /Trend/ - За первые 10 месяцев текущего иранского календарного года (начиная с 21 марта 2023 года) объем торговли между Ираном и странами-членами Шанхайской организации сотрудничества достиг $37 миллиардов. Об этом сказал официальный представитель комиссии по развитию торговли в Доме промышленности, рудников и торговли Ирана Рухолла Латифи, передает Trend.

Он отметил, что за этот период объем торговли вырос на 40,7% в весовом выражении и на 5,5% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом. Нефть и несырьевые товары составили значительную часть этого объема.

Латифи сказал, что за первые 10 месяцев текущего года Иран импортировал 9,7 миллиона тонн товаров из 11 стран-членов и стран-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества на сумму $19,169 миллиарда, что рост на 17,9% по объему и на 10,5% по стоимости в сравнении с предыдущим годом.