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В Иране строятся солнечные электростанции мощностью 10 тыс. МВт.

Иран Материалы 15 февраля 2024 03:43 (UTC +04:00)
В Иране строятся солнечные электростанции мощностью 10 тыс. МВт.

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Глава Организации по возобновляемым источникам энергии и электротехническим технологиям Ирана Акбар Шабани-ниа заявил, что сейчас в различных регионах страны строятся солнечные электростанции мощностью 10 тысяч МВт, передает Trend.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы перейти к международным стандартам путем улучшения качества оборудования электростанций. Развитие рынка солнечного оборудования – одна из важнейших программ страны, которую мы постараемся реализовать при поддержке правительства и частного сектора», сказал он.

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