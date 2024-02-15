В Иране строятся солнечные электростанции мощностью 10 тыс. МВт.

БАКУ /Trend/ - Глава Организации по возобновляемым источникам энергии и электротехническим технологиям Ирана Акбар Шабани-ниа заявил, что сейчас в различных регионах страны строятся солнечные электростанции мощностью 10 тысяч МВт, передает Trend.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы перейти к международным стандартам путем улучшения качества оборудования электростанций. Развитие рынка солнечного оборудования – одна из важнейших программ страны, которую мы постараемся реализовать при поддержке правительства и частного сектора», сказал он.