БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) увеличил прогноз экономического роста Ирана на 2024 год из-за значительного увеличения добычи нефти в стране, говорится в отчете МВФ, передает Trend.

Согласно последнему отчету, предыдущий прогноз на 2024 год составлял 2,5%.

Финансовое агентство связывает улучшение экономических перспектив с резким ростом добычи нефти в Иране, которая превысила 2,7 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. В 2023 году экономика Ирана выросла на 5,4%, что существенно превышает прогнозируемый на этот год трехпроцентный рост.