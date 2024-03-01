Весь мир наблюдает за выборами в Иране - Сеид Али Хаменеи

БАКУ /Trend/ - Весь мир наблюдает за выборами в парламент и Совет экспертов, проводимыми в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи сегодня после голосования на выборах в парламент и Совет экспертов в Иране.

По словам А.Хаменеи, во всем мире, от простых людей до политических деятелей, различные круги сосредоточены на выборе иранских граждан и на результате этих выборов.

Верховный лидер Ирана заявил, что каждый гражданин страны должен голосовать за необходимое количество кандидатов на каждом избирательном участке. В Тегеране, например, 16 человек должны быть избраны в Совет экспертов, следовательно голосовать надо за 16 человек. Или 30 человек должны быть избраны в парламент, и голосовать значит надо за 30 человек.

Отметим, что выборы в парламент и Совет экспертов в Иране начались в 08:00 по местному времени.

Около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

За 290 депутатских мандатов в иранском парламенте будут бороться 15,2 тысячи человек. В настоящее время спикером Меджлиса является Мохаммад Багер Галибаф.

Совет экспертов - это совет, который контролирует назначение, отстранение и деятельность Верховного лидера Ирана. За 88 мест в Совете экспертов будут бороться 144 кандидата. В настоящее время председателем Совета является Ахмед Дженнет.

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