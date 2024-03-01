Президент Ирана проголосовал на выборах

БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Ирана Ибрагим Раиси проголосовал на выборах в парламент 12-го созыва и Совет экспертов 6-го созыва.

Как сообщает в пятницу Trend, президент Ирана принял участие в голосовании на избирательном участке, созданном в здании МВД.

Сделав заявление после голосования, Ибрагим Раиси сказал, что эти выборы являются символом национального единства и национальным праздником. Он подчеркнул, что "сегодня голос народа играет определяющую роль".

Президент Ирана также добавил, что победителем выборов является иранский народ, а не те, кто получит наибольшее количество голосов.

Отметим, что выборы в парламент и Совет экспертов в Иране начались в 08:00 по местному времени. Выборы проводятся в 1218 избирательных округах и примерно на 59 000 избирательных участках в 31 провинции.

Около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

За 290 депутатских мандатов в иранском парламенте будут бороться 15,2 тысячи человек. В настоящее время спикером Меджлиса является Мохаммад Багер Галибаф.

Совет экспертов - это совет, который контролирует назначение, отстранение и деятельность Верховного лидера Ирана. За 88 мест в Совете экспертов будут бороться 144 кандидата. В настоящее время председателем Совета является Ахмед Дженнет.

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