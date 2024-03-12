Иран заявил о готовности к обсуждению восстановления ядерной сделки при желании ЕС

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о готовности Исламской Республики присоединиться к переговорам о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, передает Trend.

"Что касается обсуждения снятия санкций, мы заинтересованы в диалоге и считаем, что при соответствующем желании противоположной стороны, переговоры о возобновлении СВПД могут быть завершены в кратчайшие сроки", - сказал Канани на пресс-конференции, комментируя встречи и консультации между замглавой МИД Ирана Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на разрешение конфликта вокруг ядерных программ Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году. Президент США Джо Байден высказывал готовность вернуться к ядерной сделке.