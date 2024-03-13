Товарооборот между Ираном и США в январе вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Ираном и США в январе 2024 года, увеличившись на 240 процентов, говорится в отчете Статистического бюро США,, передает Trend.

Согласно информации, в 2023 году товарооборот между Ираном и США составил 3,1 миллиона долларов. Однако в январе 2024 года этот показатель вырос до 10,6 миллиона долларов, увеличившись более чем в три раза.

Экспорт товаров из США в в Иран в январе 2024 года достиг 7,2 миллиона долларов, что означает увеличение на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2023 года экспорт из США в Иран составил 3,1 миллиона долларов.

Импорт товаров из Ирана в США в январе 2024 года вырос до 3,4 миллиона долларов, увеличившись на 100 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.