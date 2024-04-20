Иран не намерен идти на обострение отношений с Израилем - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран не намерен вступать в конфликт с Израилем, если израильская сторона не предпримет новых шагов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян.

По его словам, если Израиль пойдет против интересов Ирана, следующий ответ Ирана будет немедленным и максимальным.

В ответ на сообщения о нападении Израиля на Иран в ночь на 19 апреля иранский министр заявил, что нападений в ходе инцидента прошлой ночью не было.

"Квадрокоптеры, сбитые в городе Исфахан, были подняты в воздух из самого города. Эти квадрокоптеры были игрушечными, ими пользуются дети в Иране.

Что касается нападения Ирана на Израиль ракетами и БПЛА, Иран просто хотел сделать предупреждение. Иран мог обстрелять Хайфу, Тель-Авив, все порты Израиля. Но Иран нацелился на две военные базы, которые использовались для нападения на здание посольства в Дамаске. Иран хотел продемонстрировать миру, что у него есть воля защищать свои интересы и национальную безопасность", - отметил глава МИД.

Напомним, 13 апреля иранский Корпус стражей Исламской революции (СЕПАХ) атаковал Израиль крылатыми и баллистическими ракетами под кодовым названием операции "Истинное обещание". Атаки были проведены в ответ на бомбардировку Израилем посольства Ирана в Дамаске 1 апреля. Это первый прямой военный конфликт между двумя странами.

Утром 14 апреля Иран объявил о завершении операции против Израиля.

Добавим, что 19 апреля иранская сторона заявила, что примерно в 03:00 по местному времени беспилотные летательные аппараты были замечены над Исфаханом. После этого при помощи системы ПВО они были "уничтожены в небе".

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