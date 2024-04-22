Число международных авиарейсов из Ирана значительно выросло

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого иранского календарного года, который закончился 20 марта 2024 года, количество международных авиарейсов из аэропортов Ирана увеличилось почти на 19%, передает Trend.

Согласно информации, в то же время количество внутренних авиарейсов составило 245 тысяч, что на 2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, а количество международных рейсов составило 21 тысячу, что на 19% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Сообщается, что в течение этих 11 месяцев более 2 аэропортов Ирана - Тегеранский Мехрабад и Мешхед - обслужили 60% пассажиров страны (19 миллионов из 31 миллиона). Другими словами, 40% пассажиров (12 миллионов) были перевезены через оставшиеся 50 аэропортов. Кроме того, 90% всех рейсов было выполнено через 10 аэропортов страны.