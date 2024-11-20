Иранская компания совершенствует инфраструктуру нефтяного терминала на острове Харг

БАКУ /Trend/ - Иранская компания нефтяных терминалов (IOTC) приступила к реализации новых проектов по модернизации инфраструктуры для экспорта нефти на острове Харг, сообщил глава компании Харг Аббас Асадруз, передает Trend.

Он подчеркнул стратегическое значение укрепления экспортного потенциала региона и отметил, что ремонт и реконструкция западной пристани острова являются важным шагом для развития нефтяного экспорта страны.

По его словам, обновление инфраструктуры не только повысит уровень безопасности, производительность и эффективность операций, но и приведет к значительным изменениям в экспортной системе нефти.

Ожидается, что реализация данного проекта, намеченная на ближайшее время, значительно увеличит производственные мощности западной пристани и укрепит нефтяную инфраструктуру страны, создавая новые стратегические возможности.