Добыча нефти в Иране выросла более чем на 60 тыс. баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Иране выросла более чем на 60 000 баррелей в сутки, сказал генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Хамид Бовард, передает Trend.

Он отметил, что благодаря усилиям, предпринятым в этом направлении, с августа этого года добыча нефти в стране увеличилась более чем на 60 000 баррелей в сутки.

Заместитель министра нефти добавил, что в августе объёмы добычи нефти стабильно растут. По его прогнозам, к концу текущего 1403 года по иранскому календарю (до 21 марта 2025 года) добыча может достичь 200 000–250 000 баррелей в сутки.

Бовард уточнил, что рост производства обеспечивается реализацией проектов в южных нефтеносных регионах, включая Западный Карун, а также на месторождениях, обслуживаемых компанией Arvandan Oil and Gas Production.

Кроме того, Иранская компания по разработке нефтяных месторождений (ICOFC) внесла вклад в увеличение добычи благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин и развивая проектов по опреснению воды.

«Мы рассчитываем, что к концу года достигнем цели по увеличению добычи на 200 000–250 000 баррелей в сутки, что подтверждается ростом продаж нефти и производством нефтепродуктов», - подытожил он.