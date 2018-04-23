Иран запретил банкам использовать биткоин и другие криптовалюты

Центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на использование биткоина и другой цифровой валюты, передает РИА Новости.

"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского ЦБ.

Решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.