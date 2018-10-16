Иран и Россия призвали к стабилизации рынка нефти

16 октября 2018 13:39 (UTC+04:00)

Москва надеется стабилизировать рынок и показать себя ответственным игроком, заботящимся о создании стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе в интересах всех – производителей, потребителей и инвесторов. Об этом заявил глава Минэнерго России, передает во вторник ИРНА.

Александи Новак на встрече со своим иранским коллегой Бижаном Зангане обсудил двустороннее взаимодействие России и Ирана в отраслях ТЭК, ситуацию на мировом рынке нефти и возможность дальнейшего регулирования добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Новак отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению сотрудничества двух стран по всему спектру торгово-экономических отношений, в том числе в сфере энергетики.

"На повестке дня стоит вопрос удовлетворения растущих потребностей в энергоресурсах по всему миру и недопущения перегрева нефтяного рынка, нарастив совместными усилиями добычу на 1 миллион барр/сутки", добавил он.

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