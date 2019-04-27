Китай на первом месте по экспорту иранской продукции

27 апреля 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В минувшем году (год начался в Иране 21 марта 2018 года) Иран экспортировал в Китай продукции на сумму 9,218 миллиарда долларов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на отчет Организации торгового развития Ирана.

Согласно информации, в Ирак экспортирована продукция на сумму 8,961 миллиарда долларов, в ОАЭ – на 5,955 миллиарда долларов, в Афганистан – на 2,927 миллиарда долларов и Республику Корея на 2,568 миллиарда долларов.

Доля только пяти стран во всем экспорте Ирана составила 67 процентов.

Название страны

Прошлый год (с 21.03. 2018)

Позапрошлый год (21.02.2017)

Процентная разница

Стоимость (млн. долл.)

Вес (тыс. тонн)

Доля стоимисти (в %)

Стоимость (млн. долл.)

Вес (тыс. тонн)

Стоимость

Вес

1

Китай

9218

32168

20,8

9012

35131

2

-8

2

Ирак

8961

19768

20,2

6555

13254

37

49

3

ОАЭ

5955

13751

13,4

6771

18220

-12

-25

4

Афганистан

2927

5672

6,6

2785

5919

5

-4

5

Республика Корея

2568

4915

5,8

4386

10044

-41

-51

6

Турция

2369

6763

5,3

3963

14304

-40

-53

7

Индия

2043

8366

4,6

2736

9836

-25

-15

8

Пакистан

1247

2807

2,8

919

2157

36

30

9

Индонезия

787

2109

1,8

649

1993

21

6

10

Оман

729

2090

1,6

552

1912

32

9

11

Таиланд

710

1586

1,6

734

1813

-3

-13

12

Азербайджан

411

824

0,9

326

713

26

16

13

Туркменистан

400

736

0,9

418

882

-4

-17

14

Россия

281

500

0,6

292

526

04

-5

15

Тайвань

279

572

0,6

577

1251

052

-54

16

Италия

276

468

0,6

423

765

-35

-39

17

Германия

254

119

0,6

361

50

-29

139

18

Кувейт

253

3735

0,6

252

2952

0

27

19

Малайзия

247

604

0,6

206

636

20

-5

20

Япония

241

430

0,5

422

992

-43

-57

Итого:

40156

107983

90,6

42339

123351

-5

-12,5

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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