Китай на первом месте по экспорту иранской продукции

БАКУ /Trend/ - В минувшем году (год начался в Иране 21 марта 2018 года) Иран экспортировал в Китай продукции на сумму 9,218 миллиарда долларов.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на отчет Организации торгового развития Ирана.

Согласно информации, в Ирак экспортирована продукция на сумму 8,961 миллиарда долларов, в ОАЭ – на 5,955 миллиарда долларов, в Афганистан – на 2,927 миллиарда долларов и Республику Корея на 2,568 миллиарда долларов.

Доля только пяти стран во всем экспорте Ирана составила 67 процентов.

№ Название страны Прошлый год (с 21.03. 2018) Позапрошлый год (21.02.2017) Процентная разница Стоимость (млн. долл.) Вес (тыс. тонн) Доля стоимисти (в %) Стоимость (млн. долл.) Вес (тыс. тонн) Стоимость Вес 1 Китай 9218 32168 20,8 9012 35131 2 -8 2 Ирак 8961 19768 20,2 6555 13254 37 49 3 ОАЭ 5955 13751 13,4 6771 18220 -12 -25 4 Афганистан 2927 5672 6,6 2785 5919 5 -4 5 Республика Корея 2568 4915 5,8 4386 10044 -41 -51 6 Турция 2369 6763 5,3 3963 14304 -40 -53 7 Индия 2043 8366 4,6 2736 9836 -25 -15 8 Пакистан 1247 2807 2,8 919 2157 36 30 9 Индонезия 787 2109 1,8 649 1993 21 6 10 Оман 729 2090 1,6 552 1912 32 9 11 Таиланд 710 1586 1,6 734 1813 -3 -13 12 Азербайджан 411 824 0,9 326 713 26 16 13 Туркменистан 400 736 0,9 418 882 -4 -17 14 Россия 281 500 0,6 292 526 04 -5 15 Тайвань 279 572 0,6 577 1251 052 -54 16 Италия 276 468 0,6 423 765 -35 -39 17 Германия 254 119 0,6 361 50 -29 139 18 Кувейт 253 3735 0,6 252 2952 0 27 19 Малайзия 247 604 0,6 206 636 20 -5 20 Япония 241 430 0,5 422 992 -43 -57 Итого: 40156 107983 90,6 42339 123351 -5 -12,5

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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