Китай на первом месте по экспорту иранской продукции

БАКУ /Trend/ - В минувшем году (год начался в Иране 21 марта 2018 года) Иран экспортировал в Китай продукции на сумму 9,218 миллиарда долларов.
Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на отчет Организации торгового развития Ирана.
Согласно информации, в Ирак экспортирована продукция на сумму 8,961 миллиарда долларов, в ОАЭ – на 5,955 миллиарда долларов, в Афганистан – на 2,927 миллиарда долларов и Республику Корея на 2,568 миллиарда долларов.
Доля только пяти стран во всем экспорте Ирана составила 67 процентов.
|
№
|
Название страны
|
Прошлый год (с 21.03. 2018)
|
Позапрошлый год (21.02.2017)
|
Процентная разница
|
Стоимость (млн. долл.)
|
Вес (тыс. тонн)
|
Доля стоимисти (в %)
|
Стоимость (млн. долл.)
|
Вес (тыс. тонн)
|
Стоимость
|
Вес
|
1
|
Китай
|
9218
|
32168
|
20,8
|
9012
|
35131
|
2
|
-8
|
2
|
Ирак
|
8961
|
19768
|
20,2
|
6555
|
13254
|
37
|
49
|
3
|
ОАЭ
|
5955
|
13751
|
13,4
|
6771
|
18220
|
-12
|
-25
|
4
|
Афганистан
|
2927
|
5672
|
6,6
|
2785
|
5919
|
5
|
-4
|
5
|
Республика Корея
|
2568
|
4915
|
5,8
|
4386
|
10044
|
-41
|
-51
|
6
|
Турция
|
2369
|
6763
|
5,3
|
3963
|
14304
|
-40
|
-53
|
7
|
Индия
|
2043
|
8366
|
4,6
|
2736
|
9836
|
-25
|
-15
|
8
|
Пакистан
|
1247
|
2807
|
2,8
|
919
|
2157
|
36
|
30
|
9
|
Индонезия
|
787
|
2109
|
1,8
|
649
|
1993
|
21
|
6
|
10
|
Оман
|
729
|
2090
|
1,6
|
552
|
1912
|
32
|
9
|
11
|
Таиланд
|
710
|
1586
|
1,6
|
734
|
1813
|
-3
|
-13
|
12
|
Азербайджан
|
411
|
824
|
0,9
|
326
|
713
|
26
|
16
|
13
|
Туркменистан
|
400
|
736
|
0,9
|
418
|
882
|
-4
|
-17
|
14
|
Россия
|
281
|
500
|
0,6
|
292
|
526
|
04
|
-5
|
15
|
Тайвань
|
279
|
572
|
0,6
|
577
|
1251
|
052
|
-54
|
16
|
Италия
|
276
|
468
|
0,6
|
423
|
765
|
-35
|
-39
|
17
|
Германия
|
254
|
119
|
0,6
|
361
|
50
|
-29
|
139
|
18
|
Кувейт
|
253
|
3735
|
0,6
|
252
|
2952
|
0
|
27
|
19
|
Малайзия
|
247
|
604
|
0,6
|
206
|
636
|
20
|
-5
|
20
|
Япония
|
241
|
430
|
0,5
|
422
|
992
|
-43
|
-57
|
Итого:
|
40156
|
107983
|
90,6
|
42339
|
123351
|
-5
|
-12,5
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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