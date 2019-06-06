Иран планирует восстановить сотни пассажирских вагонов

6 июня 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - . Иранская железнодорожная компания RAJA получит крупные бюджетные средства на ремонт 280 пассажирских вагонов.

Об этом сказал исполнительный директор компании Мохаммад Раджаби, сообщает в четверг Trend.

По его словам, на ремонт вагонов, эксплуатируемых более 30 лет, будет потрачено 20 триллионов риалов (около 476 миллионов долларов).

Он добавил, что с этой целью подписан договор с иранской вагоностроительной компанией Wagon Pars Company: «Ремонт одного вагона будет стоить примерно 12 - 16 миллиардов риалов (285 - 380 тысяч долларов)».

Напомним, что 9-12 июня в Тегеране пройдет седьмая Международная выставка железнодорожного транспорта RAILEXPO - 2019

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR отказывается от импорта иранской нефти для НПЗ Star
Энергетика 10:39
Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани
Другие страны 5 июня 15:08
Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана
Другие страны 5 июня 10:17
США заявят РФ на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских сил из Сирии
США 5 июня 08:10
Мэй подтвердила приверженность Великобритании иранской ядерной сделке
Другие страны 4 июня 17:40
Аэропорты Тегерана приостановили полеты
Общество 4 июня 16:18
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 13:46
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 13:27
В столице Азербайджана проходят чемпионат и первенство Баку по прыжкам на батуте и тамблингу
Общество 13:19
Газахский цементный завод нарастит производство
Экономика 13:06
Россия обнародовала прогноз транзита туркменской нефти
Энергетика 12:39
Госслужба автотранспорта продлила срок спецрежима по случаю праздников
Общество 12:37
Наманганская область продолжает сотрудничество с индийскими компаниями
Бизнес 12:27
Азербайджанские студенты приняли участие в Глобальном форуме Американского еврейского комитета (ФОТО)
Политика 12:14
В Ашхабаде призывают к экономному расходованию природного газа
Энергетика 12:08