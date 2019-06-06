Иран планирует восстановить сотни пассажирских вагонов

БАКУ /Trend/ - . Иранская железнодорожная компания RAJA получит крупные бюджетные средства на ремонт 280 пассажирских вагонов.

Об этом сказал исполнительный директор компании Мохаммад Раджаби, сообщает в четверг Trend.

По его словам, на ремонт вагонов, эксплуатируемых более 30 лет, будет потрачено 20 триллионов риалов (около 476 миллионов долларов).

Он добавил, что с этой целью подписан договор с иранской вагоностроительной компанией Wagon Pars Company: «Ремонт одного вагона будет стоить примерно 12 - 16 миллиардов риалов (285 - 380 тысяч долларов)».

Напомним, что 9-12 июня в Тегеране пройдет седьмая Международная выставка железнодорожного транспорта RAILEXPO - 2019

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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