БАКУ /Trend/ - Доля Ирана на нефтяном рынке Японии составляет примерно 4,7 процента.

Об этом İRİB сказал член Ирано-японской торговой палаты Рогани Гольпайгани, сообщает в понедельник Trend.

По словам члена палаты, Япония один из важных нефтяных клиентов Ирана.

Член палаты добавил, что в 2018 и 2019 годы после Китая наибольшие объемы иранской нефти экспортировались в Японию и Республику Корея.

Отметив, что ранее Япония инвестировала в нефтяные и нефтехимические проекты Ирана, Гольпайгани добавил, что визит премьер-министра Японии в Иран может создать ряд возможностей.

«Япония может инвестировать и поставлять технологии в Иран. В свою очередь Иран может увеличить товарооборот с Японией на нефтяном рынке, нефтехимической и другой продукцией», - сказал Гольпайгани.

По статистике, в Иран ежегодно можно привлекать 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

В заключение он выразил надежду на то, что в рамках премьер-министра Японии в Иран будут восстановлены банковские обмены между двумя странами.

В промежутке с 21 марта по 20 апреля Иран экспортировал в Японию товары на 400 тысяч долларов, а взамен импортировал продукцию на два миллионов долларов.

Отметим, что премьер-министр Японии Синдзо Абе 12 июня совершит визит в Тегеран.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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