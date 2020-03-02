Ирак вновь открыл КПП на границе с Ираном
КПП Мехран на границе с Ираном вновь открыт для коммерческих грузоперевозок. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава таможной службы провинции Илам Рухолла Голями.
Ранее 20 февраля Ирак после сообщений о распространении нового коронавируса в Иране принял решение временно закрыть пункт погранперехода Мехран в рамках мер по борьбе с распространением вируса.
В воскресенье Голями сообщил, что КПП Мехран вновь открыт для коммерческих грузоперевозок и работает в штатном режиме.
По последним данным Минздрава Ирана на 1 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 385 человек, достигнув 978, число жертв возросло до 54.
Лента новостей
Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана
Для возвращения граждан Азербайджана из Ирана будет организован авиарейс - оперативный штаб при Кабмине
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО)