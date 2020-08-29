Мощность НПЗ Ирана увеличилась на 16% за последние 7 лет

В 2013 году нефтеперерабатывающие заводы страны получали 1 850 000 баррелей сырья. Cейчас это число, по прогнозам, вырастет на 16% до 2 150 000 баррелей в день, передает Trend со ссылкой на İRNA.

По прогнозам, мощность НПЗ Ирана к концу этого года достигнет 2,2 миллиона баррелей в сутки, а к концу 2021 года эта цифра достигнет 2,3 миллиона баррелей.

Благодаря этому мощность Ирана по производству бензина также выросла с 59,5 миллионов литров в 2013 году до 107 миллионов литров в нынешней ситуации. Эти цифры говорят о 80% росте производства этого продукта.

Сравнивая рост мощностей нефтеперерабатывающих заводов, которые составили 16%, с производственными мощностями по производству бензина в Иране, которые показывают цифру более 80%, становится ясно, что Иран значительно увеличил свои мощности по производству нефтепродуктов, в том числе продуктов с более высокой добавленной стоимостью.