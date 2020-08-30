Иран экспортирует в соседние страны 47 процентов местной продукции

47 процентов иранской продукции экспортируется в соседние страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Голямреза Ансари на встрече в рамках диалога между представителями государственного и частного секторов, которая состоялась в четверг на пограничном терминале Билесавар в провинции Ардебиль.

"Поскольку 47 процентов иранской продукции экспортируется в соседние страны, кажется, что высокие мощности приграничных провинций должны использоваться оптимальным образом в соответствии с увеличением экспорта", - сказал Г.Ансари.

Заместитель министра подчеркнул, что несмотря на жесткие санкции, введенные против Ирана, страна добилась положительных темпов роста экспорта.

Сосредоточение внимания на экспорте продукции в соседние страны и установка лучшего оборудования и возможностей для облегчения торговли с соседями являются важнейшими программами министерства иностранных дел Ирана в экономическом секторе, сказал он, добавив, что «экспортные возможности с упором на экспорт сельскохозяйственной продукции следует укреплять и развивать в провинции Ардебиль».

По его словам, перевод в страну иностранной валюты, полученной от экспорта, является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются те, кто работает в экономическом секторе, добавив, что «бартерные товары можно рассматривать как безопасный способ решения проблемы».

В своем выступлении Ансари также указал на рынки кавказских стран, которые имеют хорошие возможности для экспорта продукции из этой провинции в эти страны из-за языковой общности.