Иран занимает 5-е место в мире по экспорту бахчевых культур

Иран занимает пятое место в мире и первое место на Ближнем Востоке по экспорту бахчевых культур. Об этом рассказал представитель таможней службы Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Благодаря уникальному климату, Иран является одним из крупных производителей бахчевых культур в мире. За первые пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) из Ирана было экспортировано 1,094 млн. т. бахчевых культур на сумму $241,16 млн", - сказал Латифи.

По его словам, общий объем мирового экспорта бахчевых культур составляет $3 млрд.

Латаифи добавил, что за указанный период покупателями иранских бахчевых культур стали 37 стран, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Бахрейн, Азербайджан, Германия, Россия, Венгрия, Казахстан, Польша, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турция, Норвегия, Оман и Ирак. "Крупнейшими покупателями иранских бахчевых культур стали Ирак ($109 млн), ОАЭ ($53 млн) и Оман ($12,86 млн)", - уточнил он.