Внешнеторговый оборот Ирана за 8 месяцев превысил $44 млрд

Внешний товарооборот Ирана за восемь месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) превысил $44,6 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Информация об итогах внешней торговли за первые 8 месяцев 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $44,6 млрд, а в весовом измерении — 97,7 млн тонн.

За отчетный период Иран импортировал товары на сумму 21,8 млн тонн общей стоимостью 23,1 млн долларов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, объем иранского экспорта за указанный период составил 75 млн тонн общей стоимостью $21,5 млрд, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.