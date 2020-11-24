Внешнеторговый оборот Ирана за 8 месяцев превысил $44 млрд
Внешний товарооборот Ирана за восемь месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) превысил $44,6 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Информация об итогах внешней торговли за первые 8 месяцев 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $44,6 млрд, а в весовом измерении — 97,7 млн тонн.
За отчетный период Иран импортировал товары на сумму 21,8 млн тонн общей стоимостью 23,1 млн долларов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, объем иранского экспорта за указанный период составил 75 млн тонн общей стоимостью $21,5 млрд, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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