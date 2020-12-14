Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

Экономика 14 декабря 2020 10:50 (UTC+04:00)
Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

Нефтяной танкер Ndros, зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. "NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель", — говорится в документах.

Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану — золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время — всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.

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