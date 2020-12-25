Мощность производства сульфата калия в Иране достигла 340 тысяч тонн
Производственные мощности сульфата калия в стране достигли 340 000 тонн с открытием соответствующего проекта в Урмии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал генеральный директор иранской инвестиционной нефтехимической группы Расул Ашрафзаде.
Расул Ашрафзаде сообщил, что «благодаря этому увеличению на 40 000 тонн Иран поднялся с двенадцатого места по производству этого продукта на девятое место в мире».
По его словам, с увеличением производства нефтехимического комплекса Урмия, страна может его экспортировать.
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