Министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами назвал устойчивое развитие стратегией Ирана в регионе, заявив, что Иран готов соединить железную дорогу Хаф-Герат с Мазари-Шарифом в Афганистане, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Выступая на церемонии открытия тренинга для сотрудников железных дорог Афганистана, Эслами сказал, что развитие Ирана тесно связано с развитием его соседей.

Иранский министр сказал, что Иран всегда пытался установить прочный мир в регионе и устранить иностранное вмешательство.

Ссылаясь на поддержку Ираном афганцев, Эслами сказал, что страны с общими культурными особенностями смогут развиваться, используя человеческие ресурсы.

Он выразил надежду на присутствие афганских бизнесменов, чтобы воспользоваться железной дорогой Герат-Хаф.