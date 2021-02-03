Производство автомобилей в Иране вырастет на 50 % во второй половине текущего года

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Алиреза Разм Хоссейни заявил, что производство автомобилей в стране вырастет на 50 процентов во второй половине текущего 1399 иранского календарного года (22 сентября 2020 - 20 марта 2021) и цены на этот товар снизятся, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Выступая на встрече с членами парламентского комитета по промышленности и горнодобывающей промышленности, чиновник сказал: «Сразу после того, как я вступил в должность в Министерстве промышленности, мы начали реализацию программы по увеличению производства автомобилей, и, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются отрасли промышленности страны, эта программа идет полным ходом».

«Недавно также был предоставлен хороший финансовый пакет для поддержки автопроизводителей в сотрудничестве с Центральным банком Ирана (CBI)», - цитирует Разма Хоссейни IRIB.

Он также отметил, что цены на автомобили имеют тенденцию к снижению, а политика Министерства промышленности состоит в том, чтобы сделать автомобильный рынок конкурентоспособным и устранить посредников между производителями и потребителями.

Указывая на 23-процентный рост производства автомобилей в стране в первой половине текущего года (20 марта - 21 сентября 2020), Разм Хоссейни выразил надежду, что к концу года будет достигнут 50-процентный рост.

Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, производство автомобилей в Иране за первые шесть месяцев текущего года выросло на 23,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По приведенным данным за шесть месяцев было произведено 468 699 автомобилей.

Три основных иранских автопроизводителя, а именно Iran Khodro Company (IKCO), SAIPA Group и Pars Khodro, произвели 863 263 автомобиля в течение прошлого 1398 иранского календарного года (закончившегося 19 марта 2020 года).