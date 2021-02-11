Прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий и промышленный сектор Ирана выросли на 89%

Статистика Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли показала, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в горнодобывающий и промышленный сектор выросли на 89% за первые 10 месяцев текущего года (с 21 марта 2020 по 19 января 2021), передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Соответственно, одобренные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в горнодобывающий, промышленный и торговый секторы за 10 месяцев показали рост на 89,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Mehr News.

За первые 10 месяцев текущего 1399 иранского календарного года было одобрено вложение иностранных инвестиций на общую сумму 1,477 миллиарда долларов в минеральный и промышленный сектор страны, что указывает на рост на 89,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Между тем, прямые иностранные инвестиции на сумму 780 миллионов долларов были одобрены в первые 10 месяцев предыдущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 года по 19 января 2020 года).

За этот период одобрено 104 зарубежных проекта в промышленном, минеральном и торговом секторах страны, что на 31,6 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, добавили в министерстве.

На производство химической продукции, радио, телевизоров и устройств связи, строительство оборудования и машин приходилась максимальная доля прямых иностранных инвестиций в этот период.

Между тем, четыре страны - Германия, Китай, Турция и Великобритания - заняли соответственно с 1 по 4 места по максимальному объему иностранных инвестиций в промышленный и минеральный сектор страны за первые 10 месяцев текущего года.