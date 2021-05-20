Рухани открыл национальные проекты в сфере нефтехимической промышленности

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг открыл ряд национальных проектов в области нефтехимической промышленности инвестиционной стоимостью на сумму $1304 млн в режиме видео-конференции, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Нефтехимические проекты министерства нефти введены в эксплуатацию в провинциях Хузестан и Бушер и создают рабочие места для 2454 человек.

Проект производства метанола "Сабалан" в городе Ассалуйе стоимостью на сумму $406 млн был одним из проектов, которые сегодня президентом страны открылись. Стоимость продукции данного нефтехимического проекта составляет $412 млн.

Проекты производства мочевины и аммиака в городе Масджед-Сулейман также сегодня введены в эксплуатацию в провинции Хузестан.