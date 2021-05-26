Сталелитейные заводы Ирана произвели за четыре месяца 2021 года нерафинированной стали на 9,6% больше, чем в 2020 году

Сталелитейные заводы Ирана произвели 10 миллионов тонн нерафинированной стали за первые четыре месяца 2021 года, что на 9,6% больше, чем в 2020 году, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Согласно последнему отчету, опубликованному World Steel Association, объем производства в Иране в апреле составил 2,5 миллиона тонн, увеличившись на 6,4%.

В отчете, Иран занимает 1-е место в мире по производству нерафинированной стали. За четыре месяца Китай был крупнейшим производителем стали в мире, выплавив 374,6 млн. тонн стали, что на 15,8% больше, чем в прошлом году.

Далее следуют Индия с 38,2 млн. тонн (рост на 26,9%), Япония с 31,5 млн. тонн (рост на 2,7%), США с 27,3 млн. тонн (рост на 2,8%), Россия с 25,5 млн. тонн (рост на 7,1%), Южная Корея - 23,4 млн. тонн (рост на 6,5%), Германия - 13,5 млн. тонн (рост на 9%) и Турция - 13,1 млн. тонн (рост на 16,9%).