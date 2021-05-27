Производство сахарного тростника в Иране выросло на 70 процентов

Всего с начала текущего 1400 иранского года (21 марта) до 20 апреля в Иране было произведено 7 миллионов тонн сахарного тростника, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете, опубликованном Торговой корпорацией, аффилированной с Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Согласно отчету GTC, из этого объема сахарного тростника будет получено около 800 000 тонн сахара, сообщило информационное агентство Mehr.

Урожайность свеклы за тот же период выросла на 70-80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение последнего иранского года (март 2020-21 гг.) В Иране было произведено в общей сложности 2,5 миллиона тонн рафинированного сахара, что в достаточной мере удовлетворило внутренний спрос, по словам генерального директора Бюро по делам неметаллической промышленности при Министерстве промышленности.

«Сырье для производства 1 миллиона тонн сахара было импортировано, а для производства оставшихся 1,5 миллиона тонн использовались местные сахарный тростник и сахарная свекла», - цитирует слова Мохсена Сафдари Клуб молодых журналистов.

Сафдари отметил, что в настоящее время в Иране действуют 49 сахарных заводов с общей номинальной мощностью переработки 5,3 миллиона тонн сахара в год.