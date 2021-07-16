Иран и Узбекистан подписали контракт на экспорт текстиля на сумму 5 млн. долларов

Экономическая делегация из Узбекистана прибыла в Тегеран для проведения переговоров с иранскими официальными лицами по контракту на 5 млн. долларов на экспорт текстильной продукции страны, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Узбекская делегация во главе с заместителем мэра Китабского района Бахтияром Каримовым посетила Тегеран и Мазандаран и встретились с представителями компании North Industrial Marine Coating Company.

Согласно сообщению, узбекская делегация провела переговоры с председателем компании Сохрабом Пурмадахом, чтобы обсудить совместный проект по производству красок и лаков в Узбекистане.

Узбекская делегация также приняла участие в круглом столе, организованном Тегеранской ассоциацией производителей и экспортеров текстиля с целью дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами