В Ираке сообщили о соглашении с Ираном об экспорте газа

Багдад достиг соглашения с Тегераном о поставке газа. Об этом сообщил официальный представитель министерства энергетики Ирака Ахмед Мусса, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он в интервью иракской газете «Аль-Сабах» заявил, что согласно договоренности с иранской стороны объем экспорта газа из Ирана в Ирак увеличится с 8 до 30 млн кубометров в день.

Иракский чиновник также заявил о соглашении с Ираном о погашении энергетических долгов Ирака в течение трех лет.

Ираку нужна около 36 тыс. мегаватт электроэнергии в пиковые месяцы года. В некоторых сообщениях говорится, что прошлым летом Министерству электроэнергетики Ирака удалось увеличить производство электроэнергии до 20 тыс. мегаватт, установив новый рекорд.

Ранее министр электроэнергетики Ирака Адель Карим заявил, что Багдад не договорился с арабскими странами Персидского залива, поэтому ему годами нужен иранский газ.