Иран выразил готовность предоставить Мали научные технологии

Иран нацелен на развитие экономического сотрудничества с Мали и готов передавать западноафриканской стране научные технологии, расширять экономические и торговые связи. Об этом во вторник заявил в малийской столице Бамако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который прибыл туда в рамках своего африканского турне. Он выступил на открытии первого заседания двусторонней совместной комиссии по сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран проводит политику, направленную на развитие всестороннего экономического сотрудничества с Мали, и готов передавать научные технологии, расширять экономические и коммерческие связи, учитывая свои обширные возможности в области науки и исследований", - приводятся слова министра в сообщении на странице МИД исламской республики в Twitter.

По словам Абдоллахияна, Тегеран намерен провести в Бамако выставку наукоемких компаний Ирана.

В свою очередь министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп заявил о решимости совместно с Ираном бороться с терроризмом, сотрудничать в сферах сельского хозяйства, промышленности, энергетики, нефти.

Помимо Мали, глава МИД Ирана посетит Танзанию, в том числе остров Занзибар.