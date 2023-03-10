США разрешили Ираку выплатить Ирану $500 млн долга по оплате поставок газа

Багдад получил от США разрешение выплатить Тегерану $500 млн из задолженности по оплате импорта иранских газа и электроэнергии. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь ирано-иракской торговой палаты Хамид Хосейни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время последнего визита министра иностранных дел Ирака [в США] было получено разрешение выплатить Ирану $500 млн", - цитирует его агентство Tasnim.

По данным министерства иностранных дел Ирака, совокупный долг арабской республики перед Тегераном составляет примерно $18 млрд. Оценки ЦБ Ирана несколько меньше - около $10 млрд. По словам Хосейни, разница в суммах, вероятно, обусловлена учетом Багдадом импорта иранских газа и электроэнергии за последнее время.

США ввели различные санкции против Ирана, часть из которых налагает запрет на осуществление банковских операций с Тегераном. Иностранные банки также отказываются проводить финансовые транзакции с Ираном, поскольку в этом случае против них будут введены американские вторичные санкции.