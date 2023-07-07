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Министр нефти Ирана обсудил сотрудничество с министр энергетики Саудовской Аравии

Экономика Материалы 7 июля 2023 06:49 (UTC +04:00)
Министр нефти Ирана обсудил сотрудничество с министр энергетики Саудовской Аравии

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - На полях 8-го семинара ОПЕК в Вене между министром нефти Ирана Джавадом Оуджи и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом состоялась встреча.

Как передает Trend, стороны провели переговоры о состоянии нефтяного рынка и инвестициях в эту отрасль.

Министры обменялись мнениями о текущих условиях на мировых рынках сырой нефти, будущем нефтяного рынка, текущих и необходимых решениях на будущее, а также о перспективах цен на сырую нефть.

Стороны также провели обмен мнениями об инвестициях в нефтегазовую промышленность и изучение возможности совместных инвестиций.

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