На иранских автопроизводителей приходится 1,3% мирового производства автомобилей

БАКУ /Trend/ - В последнем годовом отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) было сообщено, что на иранских автопроизводителей пришлось 1,3% от общего объема мирового производства автомобилей в 2023 году, передает Trend.

Согласно отчету ACEA, иранским автопроизводителям удалось произвести 1 000 666 автомобилей в 2023 году, что на 6,5% меньше по сравнению с 1 070 195 автомобилями в 2022 году.

Данные ACEA также указывают, что в 2023 году во всем мире было произведено более 75 миллионов автомобилей, что свидетельствует о 10,2% росте по сравнению с 2022 годом. В 2022 году в мире было произведено около 68,5 миллионов автомобилей.

Согласно данным, опубликованным министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, иранские автопроизводители произвели около 1,230 миллиона автомобилей за первые 11 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2023 года по 20 февраля 2024 года).