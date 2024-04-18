Ежегодный экспорт Ирана в Россию вырос на 26%

БАКУ /Trend/ - За прошедший иранский календарный год (закончившийся 19 марта) стоимость экспорта товаров из Ирана в Россию выросла на 26%, по данным Иранской организации содействия торговле (TPO), передает Trend.

Чиновник TPO Акбар Годари отметил, что в прошлом году было экспортировано 2,185 миллиона тонн товаров на сумму 946 миллионов долларов, что сравнимо с предыдущим годом, когда было экспортировано 1,436 миллиона тонн товаров на сумму 751 миллион долларов.

Сельскохозяйственная продукция, товары нефтехимии и на основе нефтепродуктов остаются основными экспортируемыми товарами в Россию.

Говоря об объеме импорта из России, Годари отметил, что в прошлом году было импортировано 3,353 миллиона тонн товаров на сумму 1,691 миллиарда долларов, что представляет собой увеличение на 9% в стоимостном выражении и на 27% в весовом.