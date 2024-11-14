Производство иранской автомобилестроительной компании Saipa сократилось

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Saipa сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Иранской организации по ценным бумагам и биржам.

Согласно отчету, за 7 месяцев иранская автомобилестроительная компания Saipa произвела 161 193 легковых автомобиля. В то же время за указанный период была продана 151 941 единица легковых автомобилей.

В отчете говорится, что за 7 месяцев компания произвела 30 699 автомобилей модели "Shahin", 120 007 единиц модели "Х200" (Tiba, Quick и Saina) и 10 487 автомобилей других моделей.

Кроме того, в отчете отмечается, что за 7 месяцев компания произвела 41 382 пикапа. Производство пикапов выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за 7 месяцев текущего иранского года 3 крупные иранские автомобилестроительные компании (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели в общей сложности 510 672 легковых автомобиля.