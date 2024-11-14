Выделены средства на закупку оборудования для бурения нефтегазовых скважин Ирана

БАКУ /Trend/ - На закупку оборудования для бурения нефтегазовых скважин в Иране выделено 800 миллионов долларов.

Об этом заявил местным СМИ заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной нефтяной компании Хамид Борд, сообщает Trend.

По его словам, на указанные средства будет обновлено оборудование Национальной горнодобывающей компании Ирана.

Борд добавил, что Национальная горнодобывающая компания Ирана как операционная компания играет важную роль в добыче углеводородов благодаря своим буровым установкам. Именно буровые работы этой компании способствуют получению доходов в энергетическом секторе страны.

Отметим, что за 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 г.) Национальной горнодобывающей компанией в Иране было пробурено и передано соответствующим компаниям 52 нефтяные и газовые скважины. 39 скважин были пробурены на территории Национальной компании южных нефтяных зон, 6 скважин - компании центральных нефтяных зон, 2 скважины - оффшорной нефтяной компании, 3 скважины - нефтяной инжиниринговой компании, а 2 скважины - по заказу Национальной нефтяной компании.

Отметим, что в настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа из Арвандана - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.