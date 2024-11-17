Выросла стоимость экспорта ненефтяных продуктов через таможню иранской провинции Кирман

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможню провинции Кирман, расположенной на юго-востоке Ирана, вырос в стоимостном выражении на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Таможенного управления провинции Кирман Мохаммед Долати.

По его словам, в течение 7 месяцев через таможни провинции экспортировались в основном хурма, фисташки, медные катоды, оксид молибдена и ферромолибден.

Долати добавил, что через таможни провинции продукция экспортировалась в 59 стран, в том числе в Индию, Турцию, ОАЭ, Германию, Россию, Пакистан, Ирак и Афганистан.

Отметим, что по данным Таможенной администрации Ирана, за 6 месяцев Иран экспортировал 70 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 25,8 млрд долларов. Экспорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5% в стоимостном выражении и на 3,5% в весовом.