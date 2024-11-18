Вырос экспорт ненефтяной продукции через таможню иранской провинции Гюлистан

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможню провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана, вырос на 44% в стоимостном выражении и на 24% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Гюлистан Шахрияр Шахрияри.

По его словам, за 7 месяцев через таможню иранской провинции Гюлистан было экспортировано 387 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму 245 миллионов долларов. Шахрияри добавил, что за указанный период было экспортировано в основном йода на сумму 18 миллионов долларов, сыра на сумму 15,8 миллиона долларов и фисташек на сумму 15 миллионов долларов.

Он отметил, что продукция экспортируется в 26 стран, в том числе в Туркменистан, Казахстан, Ирак, Узбекистан, Пакистан, Афганистан. По словам Шахрияри, через таможни провинции в Туркменистан было экспортировано продукции на сумму 83,6 миллиона долларов. В стоимостном выражении в Туркменистан через таможни провинции было экспортировано 35% продукции.

Отметим, что провинция Гюлистан расположена на границе с Туркменистаном. Через эту провинцию проходит железнодорожная линия, соединяющая железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран.