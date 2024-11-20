В Иране увеличился объем газа, транспортируемого для внутреннего потребления

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 сентября 2024 года) объем газа, транспортируемого в Иран для внутреннего потребления, вырос на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 сентября 2023 года).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Иранской газотранспортной компании Пейман Хазраи.

По его словам, за 6 месяцев в стране было транспортировано по газовой сети 133 миллиарда кубометров газа для местного потребления.

Хазраи отметил, что за аналогичный период прошлого года объем газа, транспортируемого для местного потребления, составил 117 миллиардов кубометров.

Представитель компании сказал, что в связи с транспортировкой газа в стране введен в эксплуатацию новый объект по повышению давления газа, отремонтированы 57 газовых турбин. Кроме того, на магистральных газопроводах проведены соответствующие ремонтные работы.

Основной задачей иранской газотранспортной компании является транспортировка природного газа, этана, сжиженного природного газа, газового конденсата в стране или осуществление свопа продукции. Эта компания имеет 10 операционных зон в 10 провинциях Ирана. Эта компания имеет трубопровод протяженностью более 38 тысяч километров, 88 станций давления газа, 9 терминалов экспорта и импорта газа и может транспортировать более 280 миллиардов кубометров газа в год.

Добавим, что за прошлый иранский год (21 марта 2023 -19 марта 2024) в Иране было транспортировано в общей сложности 275 миллиардов кубометров газа. Это на 1,5 процента больше, чем годом ранее (21 марта 2022-20 марта 2023).

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