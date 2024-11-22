Объем кредитов стартапам в Иране увеличился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта - 21 октября 2024 года) объем кредитов, предоставленных иранскими банками стартапам, вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2023 года)

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за 7 месяцев 2 134 стартапам в Иране были предоставлены кредиты на сумму 1,89 квадриллиона риалов (около 4,18 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года стоимость кредитов, предоставленных 2 172 стартапам, составила 1,28 квадриллиона риалов (около 2,83 миллиарда долларов).

Статистика показывает, что за 7 месяцев государственные банки Ирана предоставили кредиты 909 стартапам на сумму 299 триллионов риалов (около 66 миллионов долларов). Это на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость кредитов государственных банков за аналогичный период прошлого года составила около 231 триллиона риалов (около 509 миллионов долларов).

В статистике отмечается, что за 7 месяцев негосударственные банки в Иране предоставили 1747 стартапам 1,59 квадриллиона риалов (около 3,52 миллиарда долларов). Это на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За аналогичный период прошлого года негосударственные банки предоставили стартапам кредитов на сумму около 1,05 квадриллиона риалов (около 2,32 миллиарда долларов).

Отметим, что правительство Ирана уделяет особое внимание предоставлению кредитов стартапам, чтобы максимально использовать потенциал начинающих бизнес компаний в различных секторах, включая энергетику, сельское хозяйство и промышленность.