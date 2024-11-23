Иран увеличил добычу с месторождения Южный Азадеган

БАКУ /Trend/ - За прошедший месяц добыча на совместном с Ираком нефтяном месторождении Южный Азадеган увеличилась на 3 тысячи баррелей в день.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую компанию PetroPars.

В сообщении отмечается, что в указанные сроки на нефтяном месторождении Южный Азадеган введены в эксплуатацию 3 новые скважины.

С вводом в эксплуатацию этих 3 скважин количество скважин, введенных в эксплуатацию компанией PetroPars на месторождении Южный Азадеган, увеличилось до 24, а потенциал добычи - до 28,9 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что до этого добыча сырой нефти с месторождения Южный Азадеган составляла 170 тыс. баррелей в сутки.

Добавим, что на нефтяном месторождении Южный Азадеган имеется 28,2 миллиарда баррелей сырой нефти, из которых, как сообщается, возможно добыть 1,6 миллиарда баррелей. Согласно планам, связанным с разработкой этого месторождения, 1-й план предусматривает ежесуточную добычу 320 тысяч баррелей сырой нефти и 197 миллионов кубических футов (около 7 миллионов кубометров) природного газа с месторождения, 2-й план - ежесуточную добычу 280 тысяч баррелей сырой нефти.