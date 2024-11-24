На нефтехимический сектор Ирана будут потрачены дополнительные средства

БАКУ /Trend/ - Центральному банку Ирана разрешено расходование на нефтехимический сектор страны 7 миллиардов долларов от экспорта нефтехимической продукции.

Об этом сообщил местным СМИ заместитель министра нефти Ирана и директор Национальной компании нефтехимической промышленности Хасан Аббасзаде, передает Trend.

По его словам, в текущем иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) ожидается, что стоимость экспорта иранской нефтехимической продукции составит 13 млрд долларов.

Аббасзаде добавил, что Центральный банк предоставил 50% доходов от экспорта нефтехимической продукции на развитие нефтехимической промышленности.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн в год.

Добавим, что Иран планирует в течение 8 лет увеличить потенциал по производству нефтехимической продукции до 200 млн тонн. В этом направлении планируется израсходовать 64 миллиарда долларов.