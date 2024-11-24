Вырос экспорт ненефтяной продукции через таможню иранской провинции Гюлистан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможню провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана, вырос на 44% в стоимостном выражении и на 24% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления иранской провинции Гюлистан Шахрияр Шахрияри.

По его словам, за 8 месяцев через таможню иранской провинции Гюлистан было экспортировано 452 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму 290 миллионов долларов.

Шахрияри сказал, что за 8 месяцев из провинции экспортировались ненефтяные продукты в 27 стран, в том числе в Туркменистан, Казахстан, Ирак, Пакистан, Афганистан. За указанный период только в Туркменистан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 98 миллионов долларов.

За 8 месяцев было экспортировано в основном 382 тонны йода на сумму 21,4 миллиона долларов и 15,3 тысячи тонн сыра на сумму 18 миллионов долларов.

Отметим, что провинция Гюлистан расположена на границе с Туркменистаном. Через эту провинцию проходит железнодорожная линия, соединяющая железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран.