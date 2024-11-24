Иран обеспечивает большую часть потребности в рисе за счет местного производства

БАКУ /Trend/ - Иран обеспечивает большую часть потребности в рисе, потребляемом в стране, за счет местного производства.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра сельского хозяйства Ирана Акбар Фатхи.

По его словам, в текущем году в Иране произведено 2,6 миллиона тонн риса.

"Учитывая, что стране требуется 3,5 миллиона тонн риса в год, имеется необходимость в импорте 800 тысяч тонн риса", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что за 6 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 сентября 2024 года) в страну было импортировано 400 тысяч тонн риса. До конца года планируется импортировать еще 400 тысяч тонн. Рис в Иран в основном импортируется из Индии и Пакистана.

Фатхи также отметил, что в настоящее время стоимость 1 кг качественного риса местного производства в Иране составляет минимум 900 тысяч риалов (около 1,96 доллара США), а цена импортированного в страну риса - минимум 450 тысяч риалов (около 0,98 доллара).

Отметим,, что в среднем в Иране выращивается более 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в год.

Сельскохозяйственные угодья в Иране в общей сложности составляют более 12 миллионов гектаров.

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