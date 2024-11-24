Экспорт Ираном губчатого железа сократился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 г.) экспорт Ираном губчатого железа снизился на 22% в стоимостном и на 17% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

За 7 месяцев экспорт губчатого железа Ираном составил 834 тысячи тонн на сумму 199 млн долларов.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал 1 миллион тонн губчатого железа на сумму 254 миллиона долларов.

Добавим, что в целом за 7 месяцев экспорт иранской стали, железа и сопутствующих товаров составил 16,5 млн тонн на сумму 3,64 млрд долларов. Это на 14% меньше по стоимости и на 0,5% меньше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года экспорт стали, железа и сопутствующих товаров из Ирана составил 16,6 миллиона тонн на сумму 4,26 миллиарда долларов.

Отметим, что годовое производство губчатого железа в Иране составляет более 33 миллионов тонн.