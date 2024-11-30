Производство железорудного концентрата иранскими компаниями увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) производство железорудного концентрата 10 крупными иранскими компаниями выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно отчету, за 7 месяцев текущего иранского года 10 крупных компаний в Иране произвели 28,6 млн тонн железорудного концентрата. В то время как производство крупных компаний за аналогичный период прошлого года составило 27,8 миллиона тонн.

В отчете говорится, что компания Gol-Gohar произвела 7,26 млн тонн, компания Сhadormalu - 5,08 млн тонн, компания Gohar-Zamin - 4,69 млн тонн, горнодобывающая компания Sangan - 2,57 млн тонн. Центральная железорудная компания произвела 1,97 млн тонн, компания OPAL Parsian Sangan - 1,68 млн тонн, компания Sanabad - 1,55 млн тонн, компания Sabanur - 950 тыс. тонн, компания Calalabad - 279 тыс. тонн железорудного концентрата.

В сообщении говорится, что за 7 месяцев было произведено 15,4 миллиона тонн железной руды. Производство железной руды сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16,1 млн тонн).

Отметим, что Иран может производить в среднем 100 млн тонн железорудного концентрата в год. Железорудный концентрат используется в производстве стали. Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.