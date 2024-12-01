Производство электроэнергии на иранской ТЭС Bistoon увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) производство электроэнергии на иранской тепловой электростанции Bistoon выросло на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как передает Trend, об этом сказал исполнительный директор Иранской электрической компании Bistoon Масуд Мирза Аскери.

По словам М.Аскери, за 8 месяцев на ТЭС Bistoon было произведено 2,79 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Мирза Аскери добавил, что за 8 месяцев (22 октября-20 ноября 2024 г.) на ТЭС Bistoon было произведено 323 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Это на 61 процент больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (23 октября-21 ноября 2023 года). 295 миллионов киловатт-часов произведенной электроэнергии было передано в электрическую сеть страны.

Отметим, что тепловая электростанция Bistoon в провинции Кирманшах на западе Ирана имеет два блока по 320 мегаватт-часов каждый.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тысяч мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, производственный потенциал гидроэлектростанций - 12 144 мегаватта, производственный потенциал розничных электростанций - 2 485 мегаватт, производственный потенциал электростанций с возобновляемой энергией - 1 300 мегаватт, производственный потенциал атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, производственный потенциал дизельных блоков - 408 мегаватт.