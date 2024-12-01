Компания южных нефтяных зон Ирана продолжает работы на месторождении Хафткаль

БАКУ /Trend/ - Национальная компания южных нефтяных зон Ирана завершит работы в рамках проекта по повышению давления и закачке газа на нефтяном месторождении Хафткаль в течение следующих 3 месяцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Ирана Ибрагим Пирамун.

По его словам, повышение давления и закачка газа на нефтяном месторождении Хафткаль имеет большое значение. Ряд проблем, связанных с рассматриваемым проектом, был устранен.

Пирамун выразил надежду, что с завершением работ в рамках этого проекта будет оказана большая помощь в увеличении добычи, а также в защите окружающей среды.

Отметим, что с завершением проекта по повышению давления и закачке газа на нефтяном месторождении Хафткаль ежедневно будет собираться и закачиваться в резервуар 11 миллионов кубических футов (около 311 тысяч кубометров) факельного газа. Работы на первом этапе рассматриваемого проекта были завершены в 2017 году. На 1-м этапе к суточному потенциалу добычи добавилось 25 тысяч баррелей сырой нефти

Добавим, что на нефтяном месторождении Хафткаль ежедневно сжигается факельный газ (flare gas) на сумму 26 тысяч долларов, что в год составляет 12 млн долларов.

Отметим, что нефтяное месторождение Хафткаль, расположенное в районе Хафткаль провинции Хузистан на юго-западе Ирана, было открыто в 1927 году. Сообщается, что с этого месторождения добывается около 30 тысяч баррелей сырой нефти.